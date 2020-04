Gli arbitri di calcio donano 1.300 euro all’ospedale di Ravenna

Su un’idea del Presidente Johannes Donati e del consiglio direttivo, gli arbitri di calcio della Sezione AIA di Ravenna devolveranno al nosocomio cittadino un contributo per ogni associato, trattenendolo dalle quote sociali, più i contributi liberi dei vari associati e delle loro famiglie. In tutto sono stati raccolti 1.300 euro già consegnati ai responsabili dell’ospedale Santa Maria delle Croci per aiutare a finanziare le spese dei reparti di terapia intensiva e rianimazione, così duramente colpiti durante questa emergenza. La speranza è che, come noi, tutti gli sportivi ravennati si attivino per raccogliere fondi.