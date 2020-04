Le previsioni meteo di arpae.it indicano per questo week end: venerdì 3 aprile, al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno con gelate; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievisereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 21 (costa) e 26 km/h (rilievi). Mare poco mosso, dalla sera mare calmo.

Per sabato 4 aprile al mattino, sempre in provincia di Ravenna, sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 4 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 15 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 30 (costa) e 40 km/h (rilievi). Mare poco mosso.

Domenica 5 aprile infine al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino attorno a 4 °C, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 14 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 40 (costa) e 50 km/h (rilievi). Mare poco mosso.