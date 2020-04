I CASI – Sono 16.540 i casi complessivi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna al 4 aprile, 608 in più rispetto a



LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, sono 7.166 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (214 in più rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 358, 6 in meno di ieri. E si sono registrati 56 ricoverati in meno anche nei reparti non di terapia intensiva (3.859 rispetto ai 3.915 che si contavano ). Questi due dati confermano un trend positivo e sono i più importanti della giornata.

LE GUARIGIONI – Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 2.040 (188 in più rispetto a ), 1.352 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 688 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – I decessi sono purtroppo passati da 1.902 a 1.977: 75 in più, quindi, di cui 51 uomini e 24 donne. Resta stabile la percentuale – molto alta – dell’11.9% di decessi sul totale dei casi. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 12 residenti nella provincia di Piacenza, 25 in quella di Parma, 15 in quella di Reggio Emilia, 6 in quella di Modena, 10 in quella di Bologna (nessuno in territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 2 nella provincia di Ravenna, 1 nella provincia di Forlì-Cesena (a Cesena), 2 in quella di Rimini. Un decesso si riferisce a un residente fuori regione.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

2.908 a Reggio Emilia (108 in più)

2.842 casi a Piacenza (31 in più)

2.551 a Modena (52 in più)

2.429 a Bologna e Imola (90 in più)

2.201 a Parma (118 in più)

1.523 a Rimini (12 in più)

688 a Ravenna (32 casi in più, la percentuale di crescita è del 4,8%, leggermente più alta di ieri)

485 a Forlì (38 in più)

474 a Ferrara (106 in più)

439 a Cesena (20 in più)

I 688 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

35 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (+ 1)

307 nel comune di Ravenna (+ 7)

105 a Faenza (+ 4)

48 a Lugo (+ 1)

46 a Cervia (+ 4)

25 a Bagnacavallo (+ 8)

19 a Castelbolognese (nessun aumento)

19 a Russi (+ 3)

17 ad Alfonsine (nessun aumento)

14 a Cotignola (+ 2)

12 a Fusignano (+ 2)

9 a Conselice (nessun aumento)

9 a Massa Lombarda (nessun aumento)

8 a Riolo Terme (nessun aumento)

5 a Solarolo (nessun aumento)

5 a Brisighella (nessun aumento)

3 a Sant’agata Santerno (nessun aumento)

2 a Casola Valsenio (nessun aumento)

Nessun caso a Bagnara