Il 7 aprile appuntamento sul web per i testimoni di Geova di Ravenna e di tutta Italia

Martedì 7 aprile, dopo il tramonto, i Testimoni di Geova della Romagna celebreranno la Commemorazione della morte di Gesù, l’evento per loro più importante dell’anno. Quest’anno, a motivo della pandemia in corso e nel rispetto delle disposizioni governative, lo faranno in via eccezionale nelle loro case, in streaming: migliaia dalla Romagna, mezzo milione di persone in Italia e 21 milioni nel mondo potranno assistere alla cerimonia in streaming con le proprie comunità di appartenenza o collegandosi al sito ufficiale della confessione, jw.org.

L’evento è gratuito e accessibile a tutti, anche a chi non professa la religione dei Testimoni di Geova. Il link per accedere alla celebrazione è il seguente: https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/video/#it/mediaitems/LatestVideos/pub-mo-tk20r_1_VIDEO.

Ulteriori informazioni sono disponibili visitando la Homepage del sito jw.org.