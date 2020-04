Ravenna, automobilista fugge a un posto di blocco. Fermato dopo rocambolesco inseguimento

Inseguimento da film nel pomeriggio di sabato 4 aprile sulle strade di Ravenna. Nel primo pomeriggio un uomo, al volante di un’auto Renault Megane, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri in servizio per controllare le norme sugli spostamenti nella zona di Porta Nuova. Quando i militari hanno intimato l’alt all’uomo, il guidatore ha accelerato dando il via a una folle corsa per le strade cittadine. I carabinieri hanno diramato l’allarme a tutte le Forze dell’Ordine ed è subito iniziata la caccia all’uomo. Nella zona di via Zaramella una Volante della Polizia di Stato è riuscita a intercettare il fuggitivo. Sembra si tratti di un residente del forese di Ravenna con patente sospesa. L’uomo è stato denunciato.