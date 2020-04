Ravenna: ricerca di un uomo scomparso da casa, si teme che abbia tentato il suicidio

Un uomo, 46 anni, ravennate, abitante nella zona di Ponte Nuovo, è ricercato dalla giornata di sabato, poiché si è allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le tracce e lasciando – dalle prime notizie in attesa di conferma – un messaggio o comunque segnali che lasciavano supporre la sua intenzione di togliersi la vita. I famigliari hanno subito dato l’allarme. I carabinieri hanno subito dato il via alle ricerche a partire dalla serata di ieri, ricerche proseguite oggi in mattinata e nel pomeriggio, con il supporto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Si cerca in particolare lungo il corso dei Fiumi Uniti.