Un tranquillo weekend di sole in casa: così i Ravennati hanno reagito al prolungamento della quarantena

In giro per l’Italia sembra che qua e là si registrino segnali di rilassamento. Giornali e tv parlano di troppa gente in giro malgrado i richiami a rimanere in casa nel weekend. Anche sui social molte persone lamentano che “troppi fanno i furbi”. La Repubblica online, per esempio, riporta la notizia che malgrado il numero inferiore di controlli (30.000 in meno) le multe siano ieri, sabato, aumentate e abbiano superato quota 9.300 a livello nazionale, il numero più alto dal 26 marzo. Fra gli oltre 9 mila trasgressori anche 10 persone positive al virus che hanno violato la quarantena. Rischiano il carcere.

A Ravenna, malgrado il weekend di splendido sole, il Comandante della Polizia locale Andrea Giacomini non segnala invece anomalie o un andamento diverso dagli altri giorni. “Si temeva che con il passaggio da un Decreto all’altro fra il 3 e il 4 aprile ci potesse essere un certo allentamento nella regola del rimanere a casa da parte della popolazione, un rilassamento, la tentazione di uscire di più. – dice – Ma noi non abbiamo visto sostanziali differenze rispetto agli altri giorni. I controlli proseguono ovunque e le trasgressioni che noi registriamo sono sempre nell’ordine di poche unità, 5-10 al giorno a seconda dei controlli. Direi che i cittadini nella stragrande maggioranza hanno capito e stanno rispettando le misure del Governo. Le poche trasgressioni sono fisiologiche.”

In questo weekend i controlli delle Forze dell’Ordine sono coadiuvati anche dal supporto dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, mentre per il weekend di Pasqua – particolarmente a rischio – verranno usati anche i droni per monitorare gli spostamenti delle persone sul territorio.

Intanto sempre Repubblica riporta che il Dipartimento nazionale di pubblica sicurezza in queste ore sta mettendo a punto il piano di controlli per Pasqua e i giorni subito antecedenti nel timore che, anche in concomitanza con lo stop alle lezioni online per i bambini e i ragazzi da molte settimane costretti a casa, molte famiglie tentino comunque di raggiungere le seconde case. La strada scelta per i controlli non sarà più quella campione ma verranno istituiti dei veri e propri check-point in prossimità delle aree di servizio delle autostrade e sui principali nodi delle strade statali e provinciali con controlli ad imbuto. Dunque tutti i veicoli in movimento saranno obbligati a fermarsi e a giustificare lo spostamento.