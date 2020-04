Continuano i controlli a Cervia sulle misure anti coronavirus: dal 30 marzo al 5 aprile sono 724

Altri 724 controlli sono stati effettuati da lunedì 30 marzo fino a domenica 5 aprile dalla Polizia locale di Cervia: 141 le attività, 583 le persone, di cui 18 sanzionate amministrativamente, 95 in permanenza domiciliare per isolamento. In totale dal 14 marzo sono stati effettuati complessivamente ben 2732 controlli.

“Cogliamo nuovamente l’occasione per ricordare quanto sia indispensabile attenersi scrupolosamente alle norme Ministeriali e alle Ordinanze Regionali e Comunali, rimarcano dal Comune. “Ognuno di noi può e deve fare la propria parte, limitando i contatti e attenendosi alle norme, per superare insieme questa momento difficile”.

Tutti i decreti, le ordinanze, i provvedimenti, le norme e le disposizioni ufficiali sono sul sito www.comunecervia.it