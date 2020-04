Le ricerche del 46enne scomparso dalla propria abitazione di Ponte Nuovo, sabato 4 aprile 2020, sono giunte al termine. Nel pomeriggio di oggi, 6 aprile, le ricerche si sono concluse lungo l’argine dei Fiumi Uniti, dove è stato individuato il corpo oramai senza vita.

Sabato pomeriggio, i familiari avevano lanciato l’allarme e le ricerche da parte delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, si erano concentrate subito lungo i Fiumi Uniti. L’area era stata perlustrata via terra, con le unità cinofile, via fiume, da una squadra dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, a bordo di un natante e via cielo, ieri da un elicottero del 115.