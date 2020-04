Ravenna, camion finisce fuori strada su via Dismano e si cappotta nei campi: 49enne trasportato a Cesena

Questa mattina, lunedì 6 aprile, intorno alle 8:30, si è verificato un incidente stradale lungo via Dismano: un camionista 49enne di Cesena è uscito fuori strada mentre procedeva in direzione di Ravenna. Il camion, che trasportava truciolato, si è cappottato nel campo a lato strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e una squadra dei Vigili del Fuoco da Ravenna. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, con codice di media gravità. La Polizia locale di Ravenna si è occupata dei rilievi di legge e della gestione della viabilità a senso unico alternato. Attualmente non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.