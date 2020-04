Esce di strada col camion e si rovescia nei campi: gravissimo il conducente di Fusignano

Sono molto gravi le condizioni dell’uomo che, alla guida di un camion che trasportava carne, nelle prime ore di questa mattina, martedì 7 aprile, ha avuto un pauroso incidente stradale lungo via Bastia, tra Cà di Lugo e Santa Maria in Fabriago.

I primi rilievi effettuati, affidati alla Polizia locale della Bassa Romagna e ai Carabinieri, non hanno ancora permesso di chiarire per quale ragione il conducente, un 48enne di Fusignano, abbia perso il controllo del mezzo che stava guidando, per finire rovesciato a bordo strada, nei campi.

Sul posto si sono precipitatai i mezzi del 118 che, constatate le gravi condizioni dell’uomo, hanno deciso l’intervento dell’elimedica, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Bologna. Per liberare il ferito dalle lamiere è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.