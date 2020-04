Gel igenizzante e occhiali protettivi alla Questura di Ravenna per gli agenti in servizio. Donati da Madel e Eyerise

Nei giorni scorsi la Segreteria Provinciale SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, ha consegnato al Questore di Ravenna circa 500 confezioni di detergente igienizzante e 40 paia di occhiali paraspruzzi, affinché fossero distribuite a tutto il personale dipendente, donato da due aziende che hanno particolarmente a cuore il nostro territorio, la Madel di Cotignola e la Eyerise di Sant’Angelo in Vado (PU).

“Questi prodotti – sottolineano dal Sap -, presidi utilissimi per ridurre i rischi di un contagio daCOVID-19, offriranno agli Operatori di polizia una maggiore sicurezza durante lo svolgimento quotidiano dei servizi finalizzati al rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Proprio per questo motivo esprimiamo la nostra gratitudine per la vicinanza e la sensibilità dimostrata dalle due imprese e al Questore di Ravenna per l’immediata disponibilità a ricevere i dispositivi e consegnarli al personale il prima possibile.

“Inoltre – concludono dal sindacato -, un sentito ringraziamento va a tutto il personale medico e paramedico per il lavoro eccezionale che sta svolgendo in prima linea a favore della collettività, sin dall’inizio delle criticità, incurante dei gravissimi rischi per la propria salute cui è inevitabilmente esposto”.