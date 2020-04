Polizia denuncia 32enne per contravvenzione al divieto di far ritorno nel comune di Ravenna

La Polizia di Stato di Ravenna ha denunciato una 32enne cittadina bulgara per il reato di contravvenzione al divieto di ritorno. Una Volante della Questura di Ravenna, nei giorni scorsi, ha effettuato un controllo in un’abitazione di Ravenna. All’interno gli agenti hanno trovato due uomini e due donne, regolarmente ospitati dal proprietario dell’immobile già prima dell’emergenza COVID-19. Una di queste, la 32enne bulgara, all’esito degli accertamenti nelle banche dati delle Forze di Polizia, è risultata essere stata munita, nell’agosto del 2019, di divieto di ritorno nel comune di Ravenna per il periodo di tre anni. La donna è stata quindi condotta in Questura dove è stata denunciata, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel territorio del comune.