Scoppia incendio in un’abitazione di Sant’Antonio. Ferito un Vigile del Fuoco

Intorno alle 20.30 di lunedì 6 aprile, un incendio è scoppiato in una villetta di via Canal delle barche, a Sant’Antonio di Ravenna. Fortunatamente le persone che si trovavano all’interno sono riuscite ad allontanarsi senza riportare ferite.

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Ravenna, giunti sul posto con 2 Aps, autoscala, autobotte e un furgone Afa, un mezzo logistico di cambio aria, per spegnere le fiamme che stavano interessando la parte alta dell’abitazione.

Durante le operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco ha riportato un trauma in seguito ad una caduta dall’alto, da circa 6 metri d’altezza. Sul posto è giunto il personale del 118 con ambulanza e automedicalizzata. L’uomo è stato trasportato al Bufalini di Cesena.