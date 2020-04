Unione Bassa Romagna: c’è tempo fino al 10 aprile per le iscrizioni ai nidi d’infanzia

C’è tempo fino al 10 aprile per le iscrizioni agli asili nido dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per l’anno educativo 2020-2021. È possibile presentare la domanda online, sul sito www.labassaromagna.it (sezione Servizi on line). Per poterlo fare è necessario essere in possesso di un’identità digitale Spid (È possibile effettuare il riconoscimento per ottenere le credenziali Spid – Lepida ID anche via remoto, tramite webcam. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://id.lepida.it).

Vista l’emergenza coronavirus e le difficoltà oggettive per portare a termine in questo periodo il procedimento di registrazione per ottenere l’identità digitale, l’Unione ha integrato il bando prevedendo un’ulteriore modalità a distanza per la presentazione della domanda: semplicemente inviando una email a servizieducativi@unione.labassaromagna.it e richiedendo un appuntamento telefonico per presentare la domanda.

“Siamo ovviamente consapevoli della difficoltà di questo periodo, ma è necessario che le famiglie che intendono usufruire di questo servizio procedano con l’iscrizione – ha rimarcato il sindaco referente Enea Emiliani -, necessaria per permettere ai Servizi educativi di strutturare il servizio e fare in modo che tutto sia operativo in tempo utile per l’apertura dell’Anno educativo”.