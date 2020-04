Volontari dell’Enpa al lavoro per aiutare animali liberi e con padroni in ospedale o quarantena

Anche durante quest’emergenza da coronavirus, i volontari dell’Enpa Ravenna continuano la propria attività per assistere gli animali bisognosi d’aiuto. “In particolare vogliamo evidenziare il fatto che si continua ad alimentare le centinaia di gatti che vivono in libertà. Contestualmente il nostro ufficio continua ad essere operativo rispondendo alle decine di telefonate che ogni giorno i cittadini effettuano per ottenere aiuti e consigli. La sede dell’Enpa ha continuato e continua a svolgere un servizio di pubblica utilità, compatibilmente alle proprie risorse umane ed economiche. Siamo e restiamo al nostro posto per svolgere al meglio l’impegno in favore di tutti gli animali bisognosi d’aiuto”, spiegano dall’associazione animalista.

In particolare, dall’Enpa informano che i volontari sono disponibili per intervenire, su segnalazione, nei seguenti casi:

– se l’animale rimane solo in casa senza che vi siano delle persone in grado di accudirlo;

– se occorre condurre l’animale dal veterinario qualora il proprietario sia in stato di quarantena;

– condurre il cane di taglia grande a spasso qualora il proprietario sia in stato di quarantena e l’animale viva in appartamento.

“Siamo contattabili dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero 0544 36944, oppure via mail all’indirizzo ravenna@enpa.org“.