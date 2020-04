Esplosione in una villetta a Cotignola. Gravissimo un uomo di 59 anni

Verso le ore 18 di oggi, mercoledì 8 aprile, in via IV Novembre 13 a Cotignola, per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia Scientifica, una fortissima esplosione è avvenuta all’interno di una villetta, incendiando e devastando completamente gli interni dell’immobile. Al suo interno vi era un uomo di 59 anni che è fuggito subito all’esterno per poi accasciarsi a terra incosciente. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, i Vigili del Fuoco con 4 mezzi, la Polizia Scientifica, i Carabinieri di Cotignola ed anche il sindaco Luca Piovaccari. L’uomo dopo essere stato rianimato a lungo è stato condotto all’ospedale di Lugo in gravi condizioni.