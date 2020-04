Smurfit Kappa dona oltre 100mila euro alla Protezione civile e assicura i dipendenti contro il Covid-19

Smurfit Kappa ha donato oltre 100mila euro alla Protezione civile italiana e assicurato i dipendenti contro il Covid-19 firmando con Generali una copertura specifica per i 2.000 lavoratori occupati nei 26 stabilimenti sul territorio italiano. Tre gli stabilimenti in Romagna: a Massa Lombarda

dove produce cartone ondulato microonda con stampe ad alta tecnologia con 200 dipendenti, a Capocolle di Bertinoro dove produce pack per ortofrutta con circa 150 dipendenti e allo scatolificio di Forlì che impiega 30 persone.

Smurfit Kappa, leader mondiale nel settore del packaging a base carta, ha deciso di mettere a disposizione dei Paesi in cui opera la cifra di 1,5 milioni di euro con la quale supportare la battaglia contro il Covid-19 e contribuire finanziariamente alle spese sanitarie e all’acquisto di attrezzature per far fronte all’emergenza. Parte dell’ammontare – 100mila euro – sono destinati al dipartimento della Protezione Civile Italiana per gli interventi più urgenti sul nostro territorio. A questa cifra si aggiungeranno i fondi raccolti spontaneamente dai dipendenti italiani anche tramite ore di ferie e permessi arretrati, somma che sarà poi raddoppiata dall’azienda.

“La nostra priorità è garantire la massima sicurezza dei nostri dipendenti continuando nello stesso tempo a essere operativi in conformità con le disposizioni governative e per non far mancare il nostro supporto al Paese – commenta Gianluca Castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia -. E’ per me e per tutti i nostri dipendenti motivo di orgoglio sapere che, se le merci possono viaggiare e se gli scaffali dei supermercati continuano a essere riforniti con tutti i prodotti di prima necessità, è anche grazie al ruolo essenziale della carta e del cartone ondulato che produciamo e degli imballaggi che forniamo ai nostri clienti, quindi frutto del lavoro nostro e dei fornitori che continuano a supportarci in questo difficile momento. Tutti i nostri siti in Italia sono aperti e operativi, le nostre persone stanno lavorando al meglio nel rispetto di tutte le misure di sicurezza implementate, a loro va il mio ringraziamento per l’impegno e il senso di responsabilità messi quotidianamente al servizio non solo della nostra azienda ma di tutta la comunità e del nostro Paese, per il ruolo chiave che svolgiamo nella filiera produttiva”.