Aziende ravennati con Uisp e Cuore e Territorio per donare uova di Pasqua ai piccoli pazienti in Pediatria

Ancora una volta un bel gioco di squadra a sostegno della Comunità: in questo caso dei bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci. Alcune aziende del territorio hanno, infatti, donato delle uova di cioccolato a Cuore e Territorio e alle Associazioni podistiche Uisp Ravenna Lugo Faenza Imola perché le distribuissero in Ospedale, rendendo più dolce la Pasqua dei piccoli pazienti e dando un abbraccio virtuale a tutti i bambini della città di Ravenna.

“Grazie per l’opportunità che ci avete dato per far passare una Pasqua più dolce ai bambini”, riferiscono i delegati delle Associazioni podistiche Tondini e Morgagni al personale sanitario rappresentato da Flavio Fortunato. Alla distribuzione delle uova, per Cuore e Territorio erano presenti il socio Marcello Iervolino e la cardiologa dei bimbi, la dr.ssa Annachiara Nuzzo, la quale ha riferito: “È stato molto bello: un gesto dolcissimo per i miei cuccioli del reparto! Un peccato non aver potuto fare noi le consegne, purtroppo, in questo periodo. Saranno comunque felicissimi. Venendo via dall’Ospedale ho incontrato il dr. Marchetti (direttore della Pediatria) che ringrazia moltissimo”.