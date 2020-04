“Noi ci siamo” della Protezione civile. Il flash mob davanti al Santa Maria delle Croci di Ravenna

Oggi alle 13 da Piacenza a Rimini in alcuni piazzali antistanti gli ospedali si è svolto il flash mob organizzato dall’Agenzia di protezione civile regionale che, con i suoi funzionari, dipendenti e volontari, ha voluto dire grazie a tutti coloro che sono impegnati quotidianamente per gestire e superare l’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. Ma non solo.

Un messaggio duplice per dire che la Protezione civile c’è e ci sarà sempre e ringraziare chi lavora nella sanità insieme a tutto il personale dell’Agenzia e i volontari. Tutti quanti si stanno adoperando ora per supportare il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna in questa emergenza che è anche un’emergenza territoriale.

Nelle foto un momento del flash mob all’Ospedale di Ravenna.