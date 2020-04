Ravenna, baby gang aggredisce volontario che consegna farmaci: tre in arresto, un quarto ricercato

Come riporta un articolo di Repubblica, lunedì pomeriggio a Ravenna 4 ragazzi, tra i 14 e 17 anni, si sono resi responsabili di un’abominevole aggressione ai danni di un giovane volontario.

Il ragazzo, 23enne, dopo aver consegnato spesa e farmaci ad anziani bisognosi, stava tornando a casa in bicicletta passando per la zona del parco Teodorico quando è stato aggredito dalla baby gang: dopo averlo buttato a terra e preso a calci, la gang ha usato un bastone e poi lo ha minacciato con una bottiglia rotta. Il giovane è stato poi derubato di cellulare e zaino.

Per fortuna, pare che l’arrivo di un uomo che portava a spasso il cane abbia messo in fuga il gruppo: tre sono stati raggiunti dai Carabinieri, mentre un quarto è ancora ricercato. Ora i tre, arrestati, si trovano nell’apposita struttura minorile di Bologna in attesa di comparire davanti al Gip. La Procura minorile ha chiesto il carcere.

Il giovane è stato portato in ospedale, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.