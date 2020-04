Coronavirus. A Ravenna 776 casi, 25 in più, i positivi oggi tornano a crescere, 26 guarigioni, nessun decesso

I CASI – Sono 19.128 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna oggi 10 aprile, 451 in più rispetto a . La percentuale di crescita oggi è del 2,4%, identica a quella di ieri. Hanno raggiunto quota 85.884 i test effettuati, 4.169 in più.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, 8.376 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (338 in più rispetto a ): la cifra è in costante crescita, a significare la minore virulenza della pandemia in questa fase.

LE TERAPIE INTENSIVE – 349 le persone ricoverate in terapia intensiva: 6 in meno di . E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (-126). La diminuzione costante giorno dopo giorno delle terapie intensive è uno dei dati più importanti.

LE GUARIGIONI – Le guarigioni raggiungono quota 3.381 (+278), delle quali 1.861 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 1.520 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Anche questo è un dato molto positivo.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 81 nuovi decessi: 47 uomini e 34 donne. Questo dato è stabile ed è decisamente quello più negativo. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 14 residenti nella provincia di Piacenza, 19 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 10 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna (di cui 1 in territorio imolese), 3 a Ferrara, 8 nella provincia di Forlì-Cesena (tutti nel forlivese), 5 in quella di Rimini. Nessun decesso si è verificato nella provincia di Ravenna e nel cesenate.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

3.630 a Reggio Emilia (125 in più)

3.049 casi a Piacenza (29 in più)

2.954 a Bologna e Imola (98 in più)

2.930 a Modena (63 in più)

2.473 a Parma (52 in più)

1.651 a Rimini (38 in più)

776 a Ravenna (25 casi in più, la percentuale di crescita è salita oggi al 3,3%)

608 a Forlì (8 in più)

566 a Ferrara (3 in più)

491 a Cesena (10 in più)

I 776 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

42 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (+ 2) 355 nel comune di Ravenna (+ 13) 111 a Faenza (+ 1) 55 a Lugo (+ 1) 52 a Cervia (+ 1) 25 a Bagnacavallo (=) 21 a Castel Bolognese (+ 1) 21 ad Alfonsine (+ 3) 19 a Russi (=) 16 a Fusignano (+ 1) 15 a Cotignola (=) 10 a Massa Lombarda (=) 8 a Conselice (=) 8 a Riolo Terme (=) 8 a Brisighella (+ 2) 5 a Solarolo (=) 3 a Sant’agata Santerno (=) 2 a Casola Valsenio (=) Nessun caso a Bagnara



L’informativa delle autorità di Ravenna sui nuovi 25 casi e sulle 26 guarigioni

Rispetto alle 25 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 16 fanno riferimento a donne e 9 a uomini. Due sono residenti fuori provincia. Diciotto pazienti sono in isolamento domiciliare poiché completamente privi di sintomi o con sintomi leggeri, 7 ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati. non risultano decessi, e si sono verificate 26 guarigioni cliniche per le quali sono programmati i tamponi di verifica attraverso il sistema drive through e 3 guarigioni complete. Sono 435 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero. Nella giornata di sono stati recuperati circa il 50% dei tamponi eseguiti, ma non processati nei due giorni precedenti, questo spiega il numero di positivi in crescita rispetto a mercoledì e giovedì.

La dichiarazione del Sindaco di Cervia

“Un nuovo caso di Coronavirus a Cervia e 25 casi totali accertati in Provincia di Ravenna, è quanto ci ha comunicato questo pomeriggio l’Ausl Romagna. Per quanto riguarda il caso di Cervia si tratta di una donna di 45 anni, mentre le persone attualmente in isolamento domiciliare in città sono circa un’ottantina. L’Azienda Sanitaria come ormai consuetudine ha subito proceduto ad effettuare la consueta indagine epidemiologica, come da prassi. Inoltre voglio precisare, sulla base dell’informazione ricevuta dall’autorità sanitaria, che la persona deceduta nella giornata di , seppur in buona salute, ha contratto il coronavirus e dopo circa un mese di ricovero è purtroppo deceduta per le complicazioni cardiorespiratorie del Covid-19. Torno nuovamente a ribadire quanto sia fondamentale restare a casa, so che vi stiamo chiedendo un grande sforzo, ma lo facciamo per il bene dell’intera comunità. Questo virus si può sconfiggere solo restando a casa, non vanifichiamo quanto fatto fin ora. Ognuno di noi può e deve fare la sua parte.”

La rete ospedaliera: 5.074 i posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid-19

Da Piacenza a Rimini prosegue il lavoro all’interno della rete ospedaliera per il piano di rafforzamento dei posti letto messo a punto dalla Regione: sono complessivamente 5.074 quelli rilevati , tra ordinari (4.501) e di terapia intensiva (573). Nel dettaglio: 632 posti letto a Piacenza (di cui 46 per terapia intensiva), 1.080 Parma (69 quelli di terapia intensiva), 665 a Reggio Emilia (64 terapia intensiva), 543 a Modena (86 terapia intensiva),1.135 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (163 terapia intensiva, di cui 16 a Imola), 264 Ferrara (38 terapia intensiva), 755 in Romagna, di cui 107 per terapia intensiva (nel dettaglio: 205 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva; 41 Riccione; 131 Ravenna, di cui 14 per terapia intensiva, a cui si aggiungono ulteriori 8 posti messi a disposizione da Villa Maria Cecilia di Cotignola per la terapia intensiva; 24 a Faenza, al San Pier Damiano Hospital; 99 Lugo, di cui 10 per terapia intensiva; 89 Forlì, di cui 10 per terapia intensiva, a cui si aggiungono 30 letti ordinari nella struttura privata Villa Serena; 128 a Cesena, di cui 26 per terapia intensiva).