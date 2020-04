Gli auguri del sindaco Michele de Pascale: “È una Pasqua diversa, stiamo a casa. Si vedono i risultati dei nostri sforzi comuni”

Una Pasqua in piena emergenza epidemica da coronavirus nessuno se la sarebbe potuta immaginare, però è quello che ci siamo trovati a vivere. Accade così che il tradizionale messaggio di auguri del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale diventa l’ennesima occasione per ribadire i comportamenti virtuosi che, se messi in pratica da tutta la comunità ravennate – come pare proprio stia accadendo sostanzialmente in questo periodo, e i numeri dell’epidemia lo dimostrano – ci porteranno fuori dal tunnel.

È inutile negarlo, con l’arrivo della primavera e l’innalzamento delle temperature, il sacrificio di restare chiusi tra le mura di casa si fa indubbiamente più faticoso. I ravennati di questi tempi sono soliti affollare parchi e spiagge, per godersi i primi stralci di bella stagione e sentirsi quasi arrivati all’estate e alle vacanze. La preoccupazione del sindaco è quindi comprensibile, così come doveroso è l’invito a non mollare, per non buttare all’aria quanto conquistato fino a qui con grande sforzo da parte di tutti. Il messaggio sembra essere: “Siamo stati bravi, continuiamo ad esserlo, Buona Pasqua a tutti”.