Il Circolo PD “Enrico De Giovanni” di Faenza dona alla Pubblica Assistenza Città di Faenza

Anche il Circolo PD “Enrico De Giovanni” di Faenza, in questi giorni di sofferenza e preoccupazione per il futuro causata dal diffondersi del virus Covid-19, ha voluto contribuire allo sforzo collettivo contro la malattia con un piccolo gesto concreto per contribuire all’attività dell’Associazione Pubblica Assistenza Città di Faenza Onlus.

Oggi sono stati consegnati alla Pubblica Assistenza una serie di presidi sanitari (principalmente mascherine riutilizzabili e guanti monouso) per la tutela personale acquistati presso gli esercenti di Faenza con una speciale raccolta fondi tra i membri del direttivo.

Con questo piccolo contributo il Circolo intende ringraziare lo straordinario lavoro di salvaguardia della nostra salute di operatori sanitari medici e infermieri e a quanti stanno combattendo in prima linea e, allo stesso tempo, favorire le attività commerciali della città che in questi giorni sono rimaste aperte.