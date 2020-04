Lugo: il sindaco Davide Ranalli ha ricordato la liberazione dal nazifascismo

Oggi venerdì 10 aprile il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha ricordato il 75° anniversario della Liberazione di Lugo dal nazifascismo con un momento di raccoglimento in forma riservata. Il primo cittadino ha infatti celebrato questa importante ricorrenza da solo davanti al monumento al 1st Jaipur Infantry, situato all’angolo tra via Mentana e viale Europa.

“Le celebrazioni del 10 aprile per ricordare l’impresa dei soldati indiani sono ogni anno un appuntamento irrinunciabile – spiega il sindaco Davide Ranalli -. Quest’anno purtroppo abbiamo dovuto celebrare questa ricorrenza in maniera diversa dal solito, ma non per questo il ricordo è stato meno sentito. Al contrario, in questa giornata ho sentito al mio fianco la vicinanza di tutta la comunità lughese”.

Il 10 aprile 1945 i soldati indiani per primi entrarono in città, dopo aspri combattimenti sul fiume Senio che costarono la vita a molti di loro.