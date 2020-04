Massa Lombarda: conferenza dei capigruppo al lavoro per affrontare l’emergenza

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 non ha fermato il lavoro dell’Amministrazione comunale di Massa Lombarda e dei gruppi consiliari per aiutare la comunità e le imprese locali. Il sindaco Daniele Bassi e i capigruppo delle tre forze rappresentate in Consiglio comunale sono infatti costantemente in contatto tramite videoconferenza per affrontare al meglio questa situazione di emergenza.

Alle riunioni hanno partecipato il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e i capigruppo Roberto Marconi per Il futuro in Comune, Antonella Brini per Uniti per Massa Lombarda e Maria Elena Morra per Gruppo misto Lega Massa Lombarda.

“Fin dall’inizio della crisi dovuta al Coronavirus – spiegano il sindaco e i capigruppo – abbiamo un contatto praticamente quotidiano che permette di verificare l’andamento del contagio, le azioni intraprese per contrastare comportamenti pericolosi e soprattutto i provvedimenti per rendere meno pesante l’impatto della crisi economica su aziende, lavoratori e fasce più deboli, nonché raccogliere le esigenze rappresentate ai consiglieri dai massesi. Ci preme sottolineare che in queste settimane si è creato all’interno della conferenza dei capigruppo un fattivo spirito di collaborazione che va oltre le sensibilità e l’appartenenza a partiti che a livello nazionale e anche locale sono su fronti contrapposti”.

“Lo spirito di squadra e di collaborazione in questo momento così grave è necessario e supera qualsiasi polemica – conclude la conferenza dei capigruppo -. Nelle nostre riunioni a distanza, pur mantenendo attivo uno spirito critico, ci confrontiamo in modo costruttivo su Tari, Imu e provvedimenti da mettere in campo per risolvere le criticità che in questo momento i cittadini di Massa Lombarda stanno affrontando”.