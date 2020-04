Ravenna, controlli serrati sul litorale in vista della Pasqua per far rispettare le misure di contrasto al Covid-19

Il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani richiama l’importanza di comportamenti corretti e conferma controlli ancora più serrati in vista delle prossime festività pasquali, che potrebbero registrare inosservanze ai divieti di uscire e circolare sul territorio, se non per lavoro, spesa, salute e situazioni di necessità, proprio nel momento in cui rimanere a casa continua a rivelarsi la misura più efficace per contenere e sconfiggere l’epidemia da coronavirus. Complici anche il clima mite e il tempo soleggiato, si potrebbe decidere di ignorare i divieti e uscire all’ aperto per passeggiare o recarsi fuori porta.

“Niente di più sbagliato e irresponsabile – avverte Fusignani, delegato alla Sicurezza e Polizia locale – ancora di più in questo momento in cui c’è bisogno di essere più rigidi e determinati nell’osservanza di misure che sono state prese per tutelare e salvaguardare la salute, diritto primario e bene prezioso, di noi tutti. Per questo faccio appello al senso di responsabilità e civico dei cittadini ravennati affinchè rispettino i divieti e si rendano conto che per vincere questa battaglia bisogna essere fermi e uniti”.

“Come amministrazione comunale e Polizia locale – continua – insieme al tavolo di coordinamento della prefettura e in collaborazione con tutte le forze di polizia, nel rispetto delle diverse competenze, abbiamo posto in essere un sistema di controlli ampio e stringente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e saremo intransigenti”.

I controlli saranno svolti durante l’arco delle 24 ore. È previsto l’impiego di 40 agenti ogni giorno per il concorso ai servizi predisposti dalla questura, oltre allo svolgimento degli ordinari servizi di rilevazione degli incidenti stradali e di polizia amministrativa locale.

“L’azione diffusa di controllo del territorio riguarderà in particolare parchi, pinete e spiagge; sono già in atto da ieri serrate verifiche nelle località litoranee e maggiori e più intensi controlli saranno effettuati sulle arterie stradali strategiche per monitorare gli spostamenti delle persone con particolare attenzione al raggiungimento delle seconde case da parte di cittadini residenti e non residenti, con lo scopo di individuare eventuali trasgressori provenienti da fuori Ravenna; intense verifiche nei locali commerciali di generi alimentari e supermercati presenti sulla fascia costiera dove sono già stati controllati oltre 250 clienti e sono in corso accertamenti su almeno 5 situazioni sospette. Sorvegliati speciali saranno anche i punti d’imbarco e il porto”.