È morto Eolo Cottignoli, direttore sportivo del Cral Mattei Calcio di Ravenna

È morto Eolo Cottignoli, Direttore Sportivo del Cral Mattei Calcio e allenatore federale, molto conosciuto a Ravenna per il suo impegno nel mondo dello sport. “Figura di riferimento per decenni dell’attività promozionale e giovanile di Ravenna – dichiara Raoul Minzoni, presidente C.R.E.M. Calcio Ravenna Enrico Mattei – con Eolo in questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco in tanti progetti. Sei sempre stato un punto di riferimento per me e per tutta la nostra società e dello sport di base della città.”

“Ho avuto modo di lavorare con te – lo ricorda anche l’assessore allo sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani – quando ho iniziato la mia esperienza da allenatore al Real Ravenna dal 2004 passando insieme circa 3 anni. Ci siamo confrontati, scambiati opinioni e discusso vivacemente. Sono stati anni indimenticabili ed è sempre stato piacevole ritrovarsi. Ciao Eolo ti abbraccio forte”.

“Il Campo del Mattei del Villaggio Anic rimane per sempre la tua casa: allenatore, dirigente, maestro, educatore, motivatore e chi più ne ha più ne metta, con te non si pareggia mai. Vogliamo salutarlo come si saluta un grande personaggio privato ma le attuali circostanze non lo consentano, con la speranza di farlo presto. Ciao caro amico, un abbraccio fortissimo alla moglie Marina e ai famigliari tutti” affermano dal Cral Mattei Sezione Calcio.