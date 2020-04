Malpezzi: “Un nuovo contagio a Faenza, disposte misure di controllo straordinarie per Pasqua e Pasquetta”

“Nella giornata di venerdì 10 aprile, Faenza registra un nuovo contagio, una donna di 41 anni in isolamento domiciliare, venuta a contatto con un caso già accertato. Dall’inizio dell’epidemia Faenza conta 112 casi positivi al virus, tra cui purtroppo 7 decessi (tasso di mortalità del 6,25%)” informa sulla sua pagina Facebook il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi nel dare il suo aggiornamento giornaliero sui nuovi casi Covid-19 del territorio faentino.

“È in corso il pieno recupero dell’arretrato accumulato negli ultimi due giorni nell’analisi dei tamponi (di cui ho dato conto anche ieri). E infatti il dato complessivo provinciale dei nuovi contagi torna a salire a 25, rispetto ai 5 di giovedì 9. Alla luce di ciò, il dato di un solo contagio a Faenza è senz’altro incoraggiante. Speriamo che continui. Ricordo a tutti che nel week-end e durante il Lunedì di Pasquetta, la Prefettura ha disposto misure di controllo straordinarie. Uno sforzo enorme che deve servirci come monito: se qualcuno avesse pensato che le festività pasquali potessero diventare occasione di maggior tolleranza, deve invece sapere che è l’esatto contrario” aggiunge Malpezzi.

“So bene che qualcuno considera tutto questo esagerato. Non vi nascondo che a me piacerebbe evitare questa parte severa, anche perché, lasciatemelo dire cari faentini: la maggior parte di noi sta dimostrando responsabilità, maturità e senso civico.

GRAZIE davvero a tutti voi! Purtroppo, però, c’è sempre qualcuno che vuol dimostrare di essere più furbo degli altri, o fa finta di niente, rischiando di vanificare la fatica di tutti gli altri. L’Operazione Buoni Spesa è in pieno svolgimento. Ad oggi, nei 6 Comuni dell’Unione sono arrivate complessivamente oltre mille domande. Un lavoro enorme per gli uffici. Da ieri i primi Buoni spesa sono stati caricati sulla piattaforma e sono materialmente spendibili da parte delle famiglie nei negozi abilitati. Vorrei, infine, approfittarne per ringraziare tutti coloro che stanno facendo donazioni al Comune di Faenza per incrementare il Fondo comunale dei Buoni spesa e alleviare, così, le difficoltà di molte famiglie a soddisfare i bisogni primari. Siamo ad oltre 20 mila euro di donazioni in una decina di giorni. Altri 2 mila me li ha preannunciati un cittadino proprio oggi. Grazie! Il cuore dei faentini, ancora una volta si sta dimostrando grande e generoso” conclude Giovanni Malpezzi.