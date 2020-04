Muore a Ravenna Antonio Sellitto, maresciallo e operatore pastorale a San Vittore

È morto questa mattina, 11 aprile, Antonio Sellitto, maresciallo originario di Roma, ma che da anni lavorava in Romagna prestando servizio al quarto reggimento artiglieria. Sellitto era ricoverato all’ospedale di Ravenna, da qualche settimana in terapia intensiva. Era una persona molto attiva anche nel mondo del volontariato e nella parrocchia di San Vittore, come riporta Risveglio Duemila. Tanti i commenti di cordoglio pubblicati sulla pagina Facebook del maresciallo da parte degli utenti, che si sono uniti al dolore della famiglia.