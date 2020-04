Nel tunnel del Covid-19: la toccante testimonianza della signora Patrizia di Cervia, guarita dal virus

Guardate questo toccante video. L’ha pubblicato il Comune di Cervia sulla sua pagina Facebook istituzionale. È la testimonianza di una concittadina caduta nel tunnel della malattia, ora in fase di convalescenza, che racconta con la voce rotta dall’emozione come ha vissuto i terribili giorni in ospedale e ora durante la quarantena casalinga, in attesa dei tamponi che ne certificheranno l’avvenuta guarigione. La storia di Patrizia vuole essere un monito a tutti (i cervesi e non solo) a restare a casa e adottare tutte le misure consigliate per evitare il contagio. Non c’è niente di più efficace che la testimonianza di una persona che ha vissuto l’incubo della malattia per convincersi dell’importanza della prevenzione.