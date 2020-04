Coronavirus. A Ravenna 801 casi, 12 casi in più, una crescita dell’1,5%, due decessi

I CASI – Sono 20.098 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna oggi domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, 463 in più rispetto a . E hanno raggiunto quota 96.704 i test effettuati, 4.945 in più. La crescita oggi è del 2,3%, in linea con gli ultimi giorni.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, 8.812 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (245 in più rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – 335 sono le persone ricoverate in terapia intensiva: sei in meno di . E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (- 39).

LE GUARIGIONI – Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 3.862 (+203), delle quali 1.953 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 1.909 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



I DECESSI – Purtroppo, si registrano ancora 83 nuovi decessi: 45 uomini e 38 donne. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 11 residenti nella provincia di Piacenza, 18 in quella di Parma, 13 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 18 in quella di Bologna, (nessuno nell’imolese), 3 in quella di Ferrara, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (3 nel forlivese e 2 nel cesenate), 3 in quella di Rimini, 2 in provincia di Ravenna e 1 non residente in Emilia-Romagna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: