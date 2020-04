Coronavirus. A Ravenna 827 casi, 26 in più, con una crescita del 3,2%, e purtroppo altri due decessi

I CASI – Sono 20.440 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna oggi lunedì 13 aprile, 342 in più rispetto a . E hanno raggiunto quota 99.047 i test effettuati, 2.343 in più rispetto a ieri. L’incremento di oggi è dell’1,7% uno dei più bassi degli ultimi giorni. Tutti i principali dati sono molto positivi, l’unico dato ancora troppo alto e negativo è quello relativo ai decessi, ha commentato il Commissario Sergio Venturi.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, 8.946 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (134 in più rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – Sono 331 le persone ricoverate in terapia intensiva: 4 in meno di . Questo dato è in costante calo. I pazienti ricoverati in terapia non intensiva negli altri reparti Covid sono 3.490 (- 1).

LE GUARIGIONI – Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 4.007 (+ 145), delle quali 1.923 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 2.084 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



I DECESSI – Purtroppo, si registrano ancora 51 decessi (32 meno di ieri): 31 uomini e 20 donne. Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.615), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 8 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 6 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna, (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 5 nella provincia di Forlì-Cesena (1 nel forlivese e 4 nel cesenate), 2 in quella di Rimini, 2 in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

3.888 casi a Reggio Emilia (39 in più)

3.292 a Bologna e Imola (95 in più)

3.138 a Piacenza (38 in più)

3.132 a Modena (45 in più)

2.573 a Parma (42 in più)

1.727 a Rimini (21 in più)

827 a Ravenna (26 casi in più, la percentuale di crescita risale al 3,2%)

691 a Forlì (30 in più)

618 a Ferrara (2 in più)

554 a Cesena (4 in più)

Gli 827 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

47 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=)

375 nel comune di Ravenna (+ 11)

114 a Faenza (+ 2)

61 a Lugo (+ 2)

53 a Cervia (=)

29 a Bagnacavallo (+ 2)

27 a Russi (+ 7)

24 ad Alfonsine (+ 1)

21 a Castel Bolognese (=)

17 a Fusignano (+ 1)

15 a Cotignola (=)

10 a Massa Lombarda (=)

8 a Conselice (=)

8 a Riolo Terme (=)

8 a Brisighella (=)

5 a Solarolo (=)

3 a Sant’agata Santerno (=)

2 a Casola Valsenio (=)

Nessun caso a Bagnara

L’informativa delle autorità sui nuovi 26 casi a Ravenna e sui 2 decessi

Rispetto alle 26 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 18 fanno riferimento a donne e 8 a uomini. Venti pazienti sono in isolamento domiciliare in quanto tale regime è compatibile coi loro sintomi, 6 sono ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati. La Regione ha comunicato due decessi: una donna di 72 anni e un uomo di 79. Si sono verificate 5 guarigioni complete. Sono circa 400 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.