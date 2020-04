Come e dove le mascherine gratuite distribuite dal Comune di Faenza

Il Comune di Faenza comunica che continua la distribuzione gratuita di mascherine protettive naso/bocca di tipo chirurgico, dispositivo molto efficace e raccomandato, anche se non obbligatorio, nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Si tratta, come noto, di un primo quantitativo di due milioni di pezzi, messo a disposizione di tutti i comuni dalla regione Emilia-Romagna e suddivise per numero di abitanti. Per Faenza sono disponibili poco più di 26 mila unità, in numero inferiore al totale residenti, circa 59 mila.

Il Comune di Faenza, consapevole che una parte della cittadinanza ha già provveduto autonomamente ad acquistarne diversi quantitativi, fa appello al senso di responsabilità di tutti per lasciare le mascherine a disposizione di coloro che non ne siano ancora provvisti, evitando accaparramenti ingiustificati di alcuni a danno di altri.

Un primo quantitativo (la distribuzione avviene in pacchetti di due mascherine) è stato consegnato venerdì 10 aprile e sabato 11 aprile in stile drive-in nei punti di distribuzione individuati.

A partire da oggi – martedì 14 aprile – le mascherine saranno messe a disposizione dei quartieri, Centro nord, Centro sud, Borgo, Granarolo e Reda per una distribuzione più capillare sul territorio comunale che riduca al minimo la necessità di spostamento. La distribuzione con questa modalità sarà effettuata in diversi punti della città, secondo il calendario di seguito riportato. I quantitativi a disposizione dei quartieri, divisi per numero di residenti, saranno adeguati per una distribuzione molto ampia.

CALENDARIO DI DISTRIBUZIONE

QUARTIERE BORGO

Martedì 14 aprile – ore 15.30 -18.30 davanti alla sede del Quartiere Borgo in via Saviotti 1

Mercoledì 15 aprile – ore 15.30 – 18.30 davanti alla sede del Quartiere Borgo in via Saviotti 1

SANTA LUCIA e zone limitrofe

Giovedì 16 aprile – ore 15.30 – 18.30 davanti alla Chiesa di Santa Lucia, via Santa Lucia 142

QUARTIERE CENTRO NORD

Martedì 14 aprile – ore 14.30 – 18.30

Mercoledì 15 aprile – ore 14.30 – 18.30

presso i seguenti punti di distribuzione:

Centro Sociale Pertini, via Medaglie d’oro

Piazza Rampi

Parrocchia di San Marco

QUARTIERE CENTRO SUD

Martedì 14 aprile – ore 9.30 -12.30 davanti al Centro sociale centro sud, via Canal Grande 46

BORGO TULIERO

Martedì 14 aprile – dalle ore 15.00 presso il Centro sociale Borgo Tuliero, via Tombarelle 91

CELLE E TEBANO

Martedì 14 aprile – ore 17.00 -19.00 presso la Parrocchia di Celle, via Ospitalacci 188

ERRANO

Martedì 14 aprile – ore 9.00 -10.30 e 14.00 – 16.00 Presso la Parrocchia Santa Maria del Rosario, via Errano 4

Mercoledì 15 aprile – ore 16.00 -18.00 davanti al Conad Arena Errano

QUARTIERE GRANAROLO

Martedì 14 aprile – ore 18.00 presso l’area verde in via Pasolini (Pratone)

QUARTIERE REDA

Martedì 14 aprile – ore 8.30 – 12.30 in Piazza Don Milani

Mercoledì 15 aprile – ore 8.30 – 12.30 in Piazza Don Milani

Per eventuali consegne a domicilio solo per persone anziane e/o impossibilitate ad uscire di casa è possibile contattare telefonicamente o via e-mail:

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

tel. 0546 – 691444 – 691449

e-mail urp.informazioni@comune.faenza.ra.it

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì: 8:30 – 13:00 / il giovedì, anche dalle 14:45 alle 16:15.