Emergenza Coronavirus, ripartono i lavori dei cantieri a Cervia

Dopo un lungo periodo di fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, le ultime disposizioni emanate permettono al Comune di riprendere le attività nei vari cantieri in programmazione. Da oggi, martedì 14 aprile, è ripartito il cantiere sul Lungomare di Milano Marittima per la realizzazione del nuovo tratto che va da Via Ponchielli a via Cimarosa. Da lunedì 20 aprile i lavori proseguiranno nel tratto tra via Cimarosa e via Boito. Oggi ripresa anche dei lavori di verniciatura sulla pista ciclabile di Cannuzzo nonché le attività di restyling di viale Roma.

Da giovedì 16 aprile riaprirà il cantiere di Borgomarina che andrà a terminare il secondo stralcio di lavori, ovvero l’ultimo tratto di via Nazario Sauro a ridosso del lungomare, mentre da lunedì 20 aprile partirà il terzo stralcio di lavori nel tratto che va da viale Volturno a viale Colombo sul lato del porto canale. Da lunedì 20 aprile continueranno inoltre le attività di rinnovo della pubblica illuminazione che diventerà tutta a led e quindi a basso consumo energetico. Entro questa settimana ripartiranno anche le attività del cantiere per i lavori di ristrutturazione al magazzino “darsena”.