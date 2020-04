Giovanni Malpezzi: purtroppo un altro faentino portato via dal virus, sono 8 in totale

“Una Pasquetta poco felice. Purtroppo devo segnalarvi il decesso di un faentino di 79 anni, accertato positivo al virus alcuni giorni fa e in precedenza ricoverato per patologie pregresse. Sentite condoglianze ai suoi famigliari. Un’altra vita stroncata da questo maledetto virus, che porta ad 8 il totale dei faentini deceduti.” Così nella serata di ieri il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi sulla sua pagina Facebook.

“L’ottimismo degli ultimi giorni, lascia il posto a sentimenti di tristezza ad apprensione, anche perché registriamo dopo alcuni giorni di calma quasi piatta, due nuovi contagi, fra persone relativamente giovani: un uomo di 57 anni ricoverato non in Terapia intensiva ed un operatore sanitario di una casa protetta (fuori Distretto), di 37 anni, collocato in isolamento domiciliare. Salgono così a 115 i casi accertati fra residenti nel nostro Comune. A livello provinciale oggi (ieri, ndr) sono stati accertati 26 nuovi casi di contagio. A parte i due faentini non ci sono nuovi contagiati negli altri 5 Comuni della Romagna Faentina” conclude Malpezzi.