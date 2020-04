Le forti raffiche di vento danneggiano il tetto dell’asilo Farini di Russi: intervengono i Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 16 di oggi, 14 aprile, due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenire all’asilo Giardino Luigi Carlo Farini di via Pascoli, a Russi perché il forte vento ha staccato parti di suffissi e coperture di coibentazione del tetto, che rischiavano di volare via. Gli operatori del 115 sono saliti sul tetto con l’ausilio della scala mobile e in circa un’ora di lavoro sono riusciti a mettere in sicurezza le parti pericolanti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Russi e il vicesindaco con delega all’istruzione Anna Grazia Bagnoli.