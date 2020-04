Lugo, esce dall’Ospedale prima di sapere di essere Covid-19 positivo: adesso è ricercato

Lo stanno cercando da sabato mattina, vigilia di Pasqua. Lui è un ragazzo di 19 anni, di nazionalità gambiana, senza fissa dimora, che viaggia di solito fra la Romagna e Bologna dove risulta residente. Prima di Pasqua era stato ricoverato presso l’Ospedale di Lugo con i sintomi che lasciavano supporre un contagio da Coronavirus e per questo gli era stato fatto il tampone. Ma lui ha lasciato l’Ospedale e fatto perdere le sue tracce prima che arrivasse l’esito, purtroppo risultato positivo. Naturalmente è scattato l’allarme e con la sua scomparsa sono partite le ricerche da parte delle Forze dell’Ordine. Il ragazzo potrebbe essere ancora in Bassa Romagna e avere trovato accoglienza presso qualcuno, magari all’oscuro della sua positività, o potrebbe invece avere preso un mezzo per trasferirsi altrove, dove nessuno possa riconoscerlo. In ogni caso c’è un rischio di contagio per chi viene in contatto con il 19enne. E anche la salute del ragazzo potrebbe peggiorare. Il Sindaco di Lugo Davide Ranalli è in costante contatto con il locale Comando dei carabinieri per il monitoraggio della situazione.