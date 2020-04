Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 13 aprile, alla mezzanotte di domani, martedì 14 aprile, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 24, per vento e stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ). Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati. Comunque si ricorda che, nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del Coronavirus, gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute, necessità.

DIVIETO DI ACCESSO ALLE DIGHE FORANEE E MOLI GUARDIANI

In seguito alla ricezione di una “ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA-IDRAULICA” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n. 024/2020 nel periodo compreso dal giorno 14.04.2020 al giorno 15.04.2020 (dalla mezzanotte alla mezzanotte), nel quale potranno verificarsi eventi metereologici (nella giornata di martedì 14 aprile la ventilazione tenderà rapidamente a ruotare e a disporsi dai quadranti orientali con rinforzi da est-nord-est, divenendo sino a forti sui settori costieri e sulle aree della pianura orientale. Sono previsti venti attorno ai 62-74 .Km/h e raffiche localmente superiori, più probabili lungo i settori costieri. Il moto ondoso è previsto in rapido aumento sino a divenire agitato, con altezza dell’onda attorno ai 3 m e direzione di propagazione da est-nord-est. I fenomeni sono previsti in forte attenuazione nel corso della tarda serata-notte.) tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.