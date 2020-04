Ravenna, rispetto a gennaio gli spostamenti sulle strade diminuiti dell’88%, i km percorsi del 92%

Non c’è nessuno in giro. No, c’è troppa gente in giro. Ma quanto è diminuito davvero il traffico nelle città e province italiane? Ce lo dice una mappa interattiva che può dare indicazioni precise alle pubbliche amministrazioni, ma anche al singolo cittadino, di quanto accade sulle strade all’epoca delle restrizioni da Coronavirus. Il servizio si chiama “City analytics” ed è stata realizzato da Enel X, società Enel appunto, che si occupa di servizi innovativi per la nuova mobilità e le smart city, assieme al gruppo HERE Technologies, un leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura.

Enel X utilizza i dati forniti dalla rete capillare dell’illuminazione pubblica, visto che la società – ristrutturando il servizio – ha dotato gli impianti di sensori di rilevamento e di telecamere. HERE, poi, attraverso una soluzione big data è in grado di stimare la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai veicoli (con dati del tutto anonimi e aggregati) nel territorio dei comuni, province e regioni italiane.

Il servizio è attivo da oggi, ma già da qualche settimana i tecnici sono al lavoro. E hanno già elaborato una serie di dati chiave, confrontando i dati del fine settimana di Pasqua con i dati sia di gennaio (nel periodo compreso tra il 13 e il 31 del mese), sia rispetto alla settimana precedente Pasqua (3-5 aprile).

Scopriamo quindi che in Emilia-Romagna gli spostamenti sono diminuiti del 92% rispetto a gennaio e dell’83% rispetto alla settimana prima di Pasqua. Per quanto riguarda i km percorsi la diminuzione è ancora maggiore: meno 94% su gennaio e meno 86% su periodo pre Pasqua. I flussi di veicoli in entrata e in uscita dalla nostra regione riguardano soprattutto la Lombardia, poi la Toscana, il Veneto e le Marche (ovviamente le regioni più prossime).

Passando a Ravenna i dati sono questi: meno 88% degli spostamenti rispetto a gennaio e meno 78% rispetto al periodo pre pasquale. Per i chilometri percorsi le diminuzioni sono rispettivamente del 92% e dell’83%. I flussi in entrata e in uscita riguardano principalmente le province limitrofe di Bologna, Forlì-Cesena e Ferrara.