Riolo Terme, uomo esce con il cane per passeggiata in collina e s’infortuna: salvato da elicottero e Soccorso Alpino

Un uomo di 60 anni residente a Borgo Rivola, nel comune di Riolo Terme, è uscito nel Lunedì di Pasqua per fare una passeggiata con il cane nei pressi della propria abitazione percorrendo un sentiero nel bosco. Per cause da accertare, la persona è caduta rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma a una gamba che non gli ha più consentito di proseguire. L’uomo è stato costretto a chiedere aiuto al 118. La Centrale Operativa Romagna ha inviato sul posto l’ambulanza di Riolo Terme, la Squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS. I soccorritori arrivati sul posto hanno provveduto ad immobilizzare l’arto infortunato. Il medico dell’elicottero ha poi somministrato un analgesico, visto il forte dolore. L’uomo è stato poi posizionato nella barella trasportato fino alla strada carrozzabile, dove ad attendere c’era l’ambulanza intervenuta che lo ha poi trasportato all’ospedale di Faenza.