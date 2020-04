Russi, 7 positivi fra gli anziani della Casa Protetta Baccarini, scatta l’emergenza. Il punto della Sindaca Palli

Dopo i 7 nuovi casi di positività accertati nella Casa Protetta Baccarini di Russi e comunicati ieri – lunedì 13 aprile – la Sindaca di Russi Valentina Palli ha voluto fare il punto della situazione sulla sua pagina Facebook su questa vicenda che ha allarmato la cittadinanza.

“Oggi è stata una giornata complessa poiché abbiamo accertato 7 casi di Coronavirus diffusosi tra i degenti della Casa Protetta Baccarini. – scrive Palli – Voglio rassicurarvi fin da subito: stanno tutti bene. Per due di loro si è reso necessario il ricovero (a Ravenna, ndr) ma non in terapia intensiva. Gli altri 5 invece hanno sintomi lievissimi caratterizzati da febbre lieve ed intermittente. Abbiamo immediatamente attivato una task force con Ausl e Asp. Oggi stesso (ieri, ndr) è stato eseguito il tampone su tutti gli ospiti della Baccarini (complessivamente 61 anziani) e su tutti gli operatori che ivi lavorano (51 per la precisione). Entro domani (oggi, ndr) avremo l’esito di tutti i 112 tamponi complessivi, allo scopo di delineare il quadro di intervento nel modo più preciso.”

“La responsabile della struttura unitamente al suo staff, che non posso che ringraziare per l’impegno e per la sensazionale umanità che stanno dimostrando in queste ore, ha contattato la famiglia di ogni singolo degente. – continua la Sindaca di Russi – Saranno tutti prontamente e immediatamente informati sull’evoluzione della situazione. Come suggerito da Ausl, i pazienti risultati positivi in questo momento si trovano ancora presso la struttura, in isolamento presso le loro stanze e seguiti da uno staff apposito e le loro condizioni di salute sono costantemente monitorate. Ricoverarli ora in ospedale sottoporrebbe questi degenti ad un pericolo più grave di quanto le loro condizioni di salute ad oggi suggeriscano, pertanto l’isolamento sarà garantito dalla struttura.”

“Nella mattinata di domani (oggi, ndr) interverrà presso la struttura anche l’Unità Operativa di Continuità Assistenziale per valutare il quadro complessivo. L’ho detto più volte e lo ripeto – questa sera – con più vigore ancora: la nostra città non lascia indietro nessuno.

Con Asp e Ausl, che ringrazio entrambe per la prontezza, la celerità e l’efficenza di intervento, ci stiamo muovendo con tutte le cautele e gli opportuni accorgimenti per tenere la situazione sotto controllo e per garantire ai nostri anziani il massimo livello di tutela. Un carissimo saluto va alle loro famiglie e a tutti coloro che vivono questi momenti con apprensione. Siamo tutti insieme a voi per affrontare questa ennesima prova” conclude Valentina Palli.