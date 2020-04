Lutto per la morte dell’avvocato Antonio Madonna

“Apprendiamo la triste notizia della scomparsa dell’avvocato Antonio Madonna. Per anni legale di Asppi di Ravenna, la Direzione di Asppi lo ricorda con affetto, anche a nome dei numerosissimi associati che hanno usufruito delle sue consulenze e della sua tutela legale. Da qualche tempo gli associati, oltre che dei suoi servizi, usufruivano di quelli dei figli, anch’essi avvocati: Biagio e Margherita Madonna. Nell’esprimere le più sentite condoglianze alla moglie Silvia Lameri, ai figli Biagio e Margherita, Asppi di Ravenna lo saluta con grande riconoscenza.” Così ASPPI Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari di Ravenna.

Questo invece il cordoglio di Uil Ravenna. “L’Avvocato Antonio Madonna ci ha lasciati. Antonio Madonna non è stato solo il Legale del Patronato e della UIL di Ravenna per tanti anni. È stato, per noi tutti della UIL, prima di tutto un Amico vero. Un Amico, oltre che un Legale di altissimo valore, al quale ognuno di noi poteva rivolgersi con fiducia e che non ha mai lesinato un consiglio e un aiuto. Tante sono state le battaglie combattute insieme ma oggi vogliamo ricordare soprattutto l’uomo, il marito e il padre che era Antonio. Nell’ esprimere le più sentite condoglianze a Silvia, Biagio e Margherita la UIL di Ravenna saluta con affetto e riconoscenza Antonio Madonna che ci ha lasciati ma che rimarrà per sempre nei nostri cuori.”

Il cordoglio del Presidente Loris Savini assieme al lions Club Milano Marittima 100: “con immenso dispiacere abbiamo appreso la notizia della scomparsa del Lion nonché past Presidente e socio fondatore del Lions Club Milano Marittima 100, Antonio Madonna, amico, prestigioso socio. Lo ricordiamo come uomo di grande bontà. Il Club si unisce al dolore della moglie Silveria Lameri (socia fondatrice e past Presidente del Club) e a quello di tutta la famiglia .Ringraziamo Silvia e famiglia per aver condiviso con lui la vita del Club e gli impegni lionistici”.