Coronavirus. A Ravenna 889 casi, 9 in più, con una crescita minima dell’1%. Purtroppo altri tre decessi

I CASI – In Emilia-Romagna sono 21.029 i casi di positività al Coronavirus oggi 15 aprile, 277 in più rispetto a . La crescita è dell’1,3%. È il numero più basso da molti giorni a questa parte. E per la prima volta, salgono di più le guarigioni: se ne sono infatti registrate 395 di nuove.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, 8.966 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (- 50 rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – 325 sono i pazienti in terapia intensiva: tre in meno di . E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 85).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 4.664 (+395): 2.200 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 2.464 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



I DECESSI – Purtroppo, si registrano 83 decessi: 41 uomini e 42 donne. Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.788), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi riguardano 9 residenti nella provincia di Piacenza, 10 in quella di Parma, 17 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 19 in quella di Bologna (nessun caso registrato nell’imolese), 4 in quella di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna, 7nella provincia di Forlì-Cesena (5 nel forlivese e 2 nel cesenate), 5 in quella di Rimini; nessun decesso di persone di fuori regione.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

3.982 casi a Reggio Emilia (35 in più)

3.380 a Bologna e Imola (60 in più)

3.223 a Piacenza (56 in più)

3.217 a Modena (37 in più)

2.616 a Parma (34 in più)

1.749 a Rimini (9 in più)

889 a Ravenna (9 casi in più, la percentuale di crescita cala all’1%)

736 a Forlì (12 in più)

649 a Ferrara (14 in più)

588 a Cesena (11 in più)

Gli 889 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

48 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=)

400 nel comune di Ravenna (+ 5)

120 a Faenza (=)

64 a Lugo (+ 2)

57 a Cervia (+ 1)

46 a Russi (+ 1)

30 a Bagnacavallo (=)

26 ad Alfonsine (=)

21 a Castel Bolognese (=)

17 a Fusignano (=)

15 a Cotignola (=)

10 a Massa Lombarda (=)

8 a Conselice (=)

8 a Riolo Terme (=)

8 a Brisighella (=)

6 a Solarolo (=)

3 a Sant’agata Santerno (=)

2 a Casola Valsenio (=)

Nessun caso a Bagnara

L’informativa delle autorità locali sui 9 casi positivi, sui 3 decessi e su 51 guarigioni a Ravenna

Rispetto alle 9 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 5 fanno riferimento a donne e 4 a uomini. Solo un paziente è ricoverato, non in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono seguiti a domicilio. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati.

La Regione ha comunicato tre decessi: due uomini di 84 e 97 anni e una donna di 94 anni. Si sono verificate ulteriori 51 guarigioni cliniche e 17 guarigioni complessive.

Sono circa 373 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.