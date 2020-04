Oltre alla Cra Baccarini di Russi, casi Covid-19 anche in una comunità alloggio per anziani di Ravenna

A lungo nel Ravennate ci siamo illusi che le nostre strutture per anziani potessero essere al riparo dal contagio, per non doverci trovare di fronte alle dolorose situazioni che si sono registrate in altre province italiane. Poi purtroppo è scoppiato il caso della CRA Casa Residenza Anziani Baccarini di Russi dell’Asp, in cui negli ultimi giorni su 61 anziani e 51 operatori, 32 sono risultati positivi al Covid-19. Per l’esattezza 24 anziani e 8 operatori. Tre anziani con sintomi più importanti sono ora ricoverati in Ospedale, 21 con sintomi lievi o meno importanti sono stati invece separati e isolati dagli altri ospiti e collocati in un’ala o corte apposita della residenza di Russi e qui sono assistiti. Gli 8 operatori sono stati posti in quarantena. La speranza di tutti – famiglie, comunità russiana, Asp – è che il contagio si fermi qui. Ma solo i prossimi giorni potranno dire quali saranno gli sviluppi.

Intanto a Ravenna come ha riferito il Sindaco di Faenza Malpezzi e come riportano i due quotidiani locali oggi in edicola Il Resto del Carlino e Corriere Romagna sono stati scoperti casi di positività anche in una comunità alloggio privata per anziani Il Giglio d’Oro, di via Dorese, dove i casi di positività sarebbero 8, fra anziani e dipendenti. La notizia è stata confermata dall’interno della stessa struttura, anche se il titolare non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Infine, è trapelata la notizia che anche nel Monastero di Santo Stefano delle Carmelitane di via Guaccimanni a Ravenna ci sarebbero registrati casi di positività, mentre un’anziana suora sarebbe ora ricoverata all’Ospedale di Ravenna. Quest’ultima notizia ci è stata confermata gentilmente al telefono da una suora del Monastero, che però sui casi di positività all’interno della struttura ha aggiunto testualmente: “Noi stiamo tutte bene e su quanto accaduto circolano anche notizie non vere”. Di più non ha voluto aggiungere.