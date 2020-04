Sindaco de Pascale a conferenza Stato Città con Ministra Lamorgese: sbloccati fondi per sanificazioni edifici pubblici

Si è riunita ieri, in video conferenza, nel rispetto alle norme sul distanziamento sociale per la pandemia da nuovo coronavirus, la conferenza Stato Città presieduta dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, alla quale ha partecipato anche il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale. La Conferenza Stato Città è l’organo collegiale con funzioni consultive e decisionali, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali.

Due i temi principali sul tavolo: lo stanziamento di fondi per la sanificazione e disinfestazione straordinarie delle sedi istituzionali e dei mezzi degli Enti Locali (Comuni, Province e Città Metropolitane) e per l’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario delle Polizie Locali impegnate nel difficile compito di vigilanza in questo periodo di restrizioni per il Coronavirus.

“Sbloccati i fondi per la sanificazione degli edifici pubblici di Comuni, Province e Città metropolitane e di quello per l’assegnazione degli straordinari alla Polizia Locale, previsti dal cosiddetto Decreto Cura Italia”, ha commentato il sindaco Michele de Pascale.

“Nei prossimi giorni il Ministero dell’Interno renderà note le tabelle con le risorse assegnate per Comune, Provincia e Città metropolitana, secondo una ripartizione che tiene conto sia del totale della popolazione residente, sia del totale dei casi di COVID 19 registrati – ha aggiunto -. In particolare per quanto riguarda il fondo per gli straordinari della Polizia locale occorre considerare la necessità di rifinanziarlo nel prossimo decreto, perché con la disponibilità attuale non è possibile coprire il fabbisogno reale, considerato il massiccio impiego della Polizia provinciale e metropolitana nelle azioni di controllo e contrasto sulle restrizioni previste contro l’epidemia di COVID 19″.