Lutto nel mondo della musica ravennate: è morto Franco Vassura

Lutto nel mondo della musica ravennate, nella notte è morto Franco Vassura: risultato positivo al Covid-19, è deceduto dopo un mese di ricovero tra cui tre settimane di terapia intensiva. Franco era molto noto sul territorio per il suo storico negozio di strumenti musicali in via Romea e per la sua appartenenza al gruppo de I Melardot, per il quale era fisarmonicista e cantante.

Vassura era anche un eccellente accordatore di pianoforti, collaboratore delle istituzioni culturali della città: accordatore ufficiale del Teatro Alighieri sia per quanto riguarda il pianoforte del Ridotto sia per quello di Palcoscenico. Inoltre collaborava a Ravenna Jazz e saltuariamente anche con il Ravenna Festival.

In tanti lo stanno ricordando con affetto sui social, in primis il Mama’s Club: “Un grandissimo dispiacere – scrivono sulla pagina Facebook – Un caro amico, un musicista, un personaggio speciale ci ha lasciati… Un collaboratore che il Mama’s non potrà mai dimenticare, sul nostro piccolo palco ad accordare il pianoforte, con le sue battute e le nostre risate, Franco Vassura ci sarà sempre!”

Così scrive Antonio De Rosa Sovrintendente di Ravenna Manifestazioni: “Riposi in pace il caro Franco Vassura, inseparabile amico dei pianoforti della città da 45 anni almeno. Quante volte lo abbiamo visto sui palcoscenici della Rocca, del Teatro Alighieri, chino sulla cordiera ad accordare Steinway, Yamaha, Bosendorfer… Un artigiano sopraffino, con un grande orecchio musicale e la battuta, tagliente, sempre pronta! Ci mancherà moltissimo, un privilegio averlo conosciuto.”