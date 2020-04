Coronavirus. A Ravenna 910 casi, 6 in più, con una crescita minima dello 0,6%. Purtroppo un altro decesso

I CASI – In Emilia-Romagna sono 21.834 i casi di positività al Coronavirus oggi 17 aprile, 348 in più rispetto a . Aumentano le guarigioni: 366 le nuove registrate , per la seconda volta in pochi giorni un aumento superiore a quello dei positivi. I test effettuati hanno raggiunto quota 116.826, 4.721 in più rispetto a ieri (i casi di positività risultano il 7,3% del totale dei tamponi effettuati).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, sono 9.048 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (22 in più rispetto a ).

LE TERAPIE INTENSIVE – Calano costantemente e sono 309 i pazienti in terapia intensiva: 7 in meno di . E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-30).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 5.346 (+366): 2.167 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 3.179 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 60 nuovi decessi: 23 uomini e 37 donne. Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.903), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi riguardano 5 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 14 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 4 in quella di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 7 nella provincia di Forlì-Cesena (5 nel forlivese e 2 nel cesenate), 5 in quella di Rimini; nessun decesso di persone di fuori regione.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.090 casi a Reggio Emilia (37 in più)

3.619 a Bologna e Imola (129 in più)

3.301 a Modena (39 in più)

3.274 a Piacenza (25 in più)

2.725 a Parma (27 in più)

1.791 a Rimini (17 in più)

910 a Ravenna (6 in più, la percentuale di crescita è appena dello 0,6%)

780 a Forlì (28 in più)

744 a Ferrara (35 in più)

600 a Cesena (5 in più)

I 910 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

48 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=) 407 nel comune di Ravenna (+ 1) 123 a Faenza (+ 3) 65 a Lugo (+ 1) 58 a Cervia (=) 48 a Russi (=) 31 a Bagnacavallo (+ 1) 28 ad Alfonsine (=) 21 a Castel Bolognese (=) 18 a Fusignano (=) 15 a Cotignola (=) 11 a Massa Lombarda (=) 10 a Brisighella (=) 8 a Conselice (=) 8 a Riolo Terme (=) 6 a Solarolo (=) 3 a Sant’agata Santerno (=) 2 a Casola Valsenio (=) Nessun caso a Bagnara



L’informativa delle autorità sui nuovi 6 casi a Ravenna, sul decesso e su nuove 18 guarigioni

Rispetto alle 6 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 2 fanno riferimento a donne e 4 a uomini. Un paziente è seguito a domicilio mentre gli altri sono ricoverati ma non in terapia intensiva. Sul fronte epidemiologico, si tratta di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati. La Regione ha comunicato un decesso: si tratta di un uomo di 65 anni ricoverato da oltre un mese. Si sono verificate ulteriori 18 guarigioni cliniche e 10 guarigioni complessive. Sono 334 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.