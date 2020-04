Coronavirus. A Russi tutti gli anziani positivi trasferiti in ospedale, a Lugo 3 operatori del Sassoli positivi, negativi gli anziani

La situazione delle CRA, delle comunità alloggio e delle strutture per anziani in genere sta suscitando molta apprensione anche a Ravenna, dopo quanto è accaduto in giro per l’Italia e, soprattutto, dopo il focolaio scoperto alla CRA Baccarini di Russi.

LA CRA BACCARINI DI RUSSI

Dopo la scoperta del focolaio a Pasqua, la strategia messa a punto da Asp, Comune e Ausl era stata quella di tenere gli anziani nella struttura in due aree rigidamente separate: quelli positivi al Covid-19 con sintomi lievi in un’area Covid appunto e gli altri negativi, in un’altra area, con personale di assistenza ovviamente anch’esso separato. In Ospedale erano stati ricoverati solo alcuni anziani con sintomi più forti.

Ieri, 16 aprile, la situazione era questa: 24 anziani positivi, di cui un terzo già trasferito in Ospedale. Tre anziani non positivi con alcuni sintomi ai quali sono stati fatti i tamponi (l’esito è atteso oggi in giornata). Nove operatori positivi, tutti a casa in quarantena.

Ma questa strategia di separazione interna alla struttura ha retto solo qualche giorno. Alla fine proprio nella giornata di ieri è stato deciso in via cautelativa di ricoverare tutti gli anziani positivi in Ospedale. Rendendo quindi radicale e definitiva la separazione fra positivi e non, e consentendo dunque anche una sanificazione e riorganizzazione completa della CRA Baccarini.

L’operazione di trasferimento programmato è scattata ieri sera con il trasporto degli anziani positivi negli Ospedali di Ravenna, di Lugo e Cervia.

Così ha dichiarato il sindaco di Russi, Valentina Palli: “Inizialmente si era deciso di tenere sia i degenti positivi che quelli negativi all’interno della Casa di Riposo Baccarini, in due aree separate. Oggi, in accordo con Ausl e Asp, è stato deciso di trasportare tutti i degenti positivi in ospedale a Ravenna con ricoveri programmati. Una parte delle persone risultate positive al tampone, mi preme sottolineare, saranno collocate presso gli ospedali di Lugo e di Cervia. L’operazione ha come scopo sostanzialmente di ricollocare i degenti positivi (in ospedale hanno controllo medico H24), permettendo al contempo una sanificazione dell’istituto Baccarini. Questo consentirà un momento di ‘punto zero’, permettendo la ricostruzione del reparto dove operano solitamente gli OSS. Essendo il focolaio ancora attivo, in base a eventuali nuovi degenti positivi si valuterà come procedere step by step. Dal momento che tre persone anziane hanno presentato sintomi lievi, manifestando una sintomatologia molto simile a quella dei degenti già risultati positivi, sono stati effettuati tre tamponi e, nella giornata di domani, si avranno i risultati”.

IL GIGLIO D’ORO DI RAVENNA

Nella comunità alloggio privata Il Giglio d’Oro di Ravenna sembra siano al momento risultati positivi 6 pazienti e 4 operatori. Sulla situazione, il titolare della struttura non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

LA CASA PROTETTA SASSOLI DI LUGO

Nella Casa Protetta Sassoli gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna si è registrato un caso di positività in un anziano ospite ricoverato da tempo in ospedale. Per precauzione sono scattati i controlli anche fra tutti gli anziani ospiti della grande struttura lughese: i 98 degenti del Sassoli e della adiacente comunità alloggio sono risultati tutti negativi. Sono stati registrati invece tre casi di positività fra gli addetti alla struttura (1 operatore, 1 manutentore e 1 addetto alle pulizie). Per loro è scattata la quarantena.