Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, domenica 19 aprile, ad Alfonsine su Via Raspona si è verificato un incidente domestico nel quale un ragazzo in sella alla propria moto è rimasto ferito nelle pertinenze della propria abitazione per cause ancora da verificare. Il ragazzo, rimasto gravemente ferito nell’incidente, è stato subito soccorso dai sanitari dal 118: oltre all’ambulanza, si è reso necessario l’ausilio dell’elimedica, che ha provveduto a trasportare il ferito all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale di Alfonsine.

Foto 3 di 4